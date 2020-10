Leone si è fatto male al piedino mentre giocava in casa con Papà Fedez, che ha voluto fare un riassunto del 2020.

La famiglia Ferragnez è sempre più amata e seguita sui social network. Una famiglia che sta per allargarsi, visto che è in arrivo una bambina. Le avventure di Fedez, Chiara e Leone sono costantemente condivise sui social network e i follower ormai si sentono parte di questa splendida famiglia.

In una delle ultime storie di Fedez, il bambino è scoppiato a piangere improvvisamente.

Leone si è fatto male

La quotidianità della famiglia Ferragnez ormai è parte integrante di quella dei follower.

Durante un video in cui Fedez giocava con il piccolo Leone, il bambino si è fatto male al piedino. Nel video si vedono padre e figlio mentre giocano in casa sopra delle macchine in miniatura, con la scritta “Ecco il riassunto di questo 2020“. Una storia che Fedez ha subito condiviso su Instagram, nonostante il piccolo incidente. I bambini dell’età di Leone si fanno spesso male in casa, ma per fortuna il piccolo sta bene, nonostante il grande pianto inconsolabile.

Fedez ha scritto quella frase proprio per cogliere l’occasione di fare dell’ironia e di sdrammatizzare sia riguardo questo piccolo incidente domestico di Leone, sia riguardo la situazione di questo anno così pesante, che finirà nella storia. Leone sta benissimo e dopo poco tempo tra le braccia di papà Fedez anche il suo pianto si è calmato. Leone ormai è riuscito a conquistare tutto l’affetto dei fan dei suoi genitori, che gli vogliono bene e continuano a seguire tutti i suoi progressi di crescita.

In alcune storie Fedez gli ha insegnato a giocare a basket con la Playstation ed è rimasto molto impressionato per il suo primo canestro.