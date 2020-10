Fedez ha annunciato di essersi allontanato temporaneamente dai social per dedicarsi a un progetto che possa aiutare i lavoratori dello spettacolo.

Come già preannunciato nei giorni scorsi Fedez ha deciso di prendersi un momento di pausa dal mondo dei social per dedicarsi a una questione che gli starebbe profondamente a cuore e che avrebbe a che fare con il settore dei lavoratori dello spettacolo, colpiti dalla crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

Fedez lascia Instagram: i motivi

Dopo l’uscita del nuovo dpcm Fedez si è detto preoccupato e dispiaciuto per le tante attività che avrebbero risentito delle chiusure e delle restrizioni imposte per cercare di far fronte all’emergenza Coronavirus. Il rapper ha anche svelato di avere un’idea che potrebbe, almeno in parte, aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo (anche loro fortemente colpiti sia dal primo lock down che da questa seconda ondata dell’emergenza).

Il rapper ha quindi annunciato che si prenderà una pausa dai social per dedicarsi completamente alla realizzazione di questo progetto, che avrebbe necessità di vedere la luce quanto prima:

“Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme a un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico. Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po’”, ha scritto.

Lui e Chiara Ferragni si sono mobilitati fin dall’inizio dell’emergenza organizzando una raccolta fondi e poi, durante l’estate, visitando alcune delle bellezze storiche e culturali d’Italia, così da puntare i riflettori sul settore del turismo. Cosa avrà in mente il rapper questa volta? In tanti sui social sono in attesa di scoprirlo.