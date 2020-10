Fedez ha rivelato di avere un progetto che potrebbe aiutare il settore dei lavoratori dello spettacolo dopo il nuovo dpcm.

Fedez ha espresso le sue paure e il suo dispiacere via social per il nuovo dpcm relativo all’emergenza Coronavirus. In particolare il rapper ha dichiarato di avere in mente un progetto che possa anche solo in parte aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo.

Fedez: lo sfogo per il dpcm

Con i contagi di Coronavirus in forte aumento e le misure restrittive maggiormente ampliate dal governo in tanti hanno espresso le loro opinioni, il loro dissenso e le loro preoccupazioni via social. Tra questi anche il rapper Fedez, che ha fatto sapere di avere un progetto che possa anche solo minimamente aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo (settore fortemente colpito da questa crisi).

“Sento che è arrivato il momento per me di rimboccarsi le maniche. Fa male vedere tutto questo e se c’è anche una piccola opportunità di essere d’aiuto voglio fare la mia parte senza stare a guardare. Questa settimana forse sarò meno presente perché voglio mettere la testa su un progetto che possa aiutare chi lavora nel mondo dei concerti, degli eventi e della musica in maniera concreta ma soprattutto con RAPIDITÀ”, ha scritto il rapper nel suo lungo sfogo via social.

Lui e sua moglie Chiara Ferragni sono stati tra i primi a muoversi per una raccolta fondi e, durante l’estate, per aiutare il settore dell’arte e del turismo (fortemente in crisi a causa dell’emergenza).

Di recente la coppia ha ricevuto la telefonata del premier Giuseppe Conte, che ha chiesto loro di incentivare l’uso delle mascherine tra i loro giovani fan con un appello. Quale sarà il nuovo progetto di Fedez per aiutare i lavoratori del settore dello spettacolo?