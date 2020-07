Fedez e Chiara sono stati presi dal panico alla vista di un "terzo incomodo" nella loro stanza in Salento: i particolari della vicenda

Sono senza dubbio la coppia più seguita sui social. Stiamo chiaramente parlando di Fedez e Chiara Ferragni, alias i Ferragnez, che sul web contano milioni di follower. Influencer nota a libello mondiale lei e cantante tra i più affermati in Italia lui, in questi giorni si trovano in vacanza in Puglia insieme al simpaticissimo Leone.

I popolari coniugi hanno soggiornato in una meravigliosa masseria tipica del posto, ma nella loro stanza è accaduto un piccolo imprevisto. Sono infatti stati disturbati da un terzo incomodo, mentre il rapper ha filmato e postato online l’intero accaduto.

Visualizza questo post su Instagram So grateful for these two 💖 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 27 Lug 2020 alle ore 3:09 PDT

Chiara e Fedez scoprono un intruso

Dalla finestra della loro stanza in Salento è entrato di fatto un animale molto curioso, ossia una mantide religiosa di una specie molto comune. Se Chiara Ferragni non è sembrata molto felice alla vista dell’insetto, Fedez ha invece subito deciso di riprendere la scena, condividendo poi la clip sui suoi canali social.

Il video è chiaramente tutto da ridere, visto che nessuno dei due ha avuto il coraggio di avvicinarsi e cacciare via l’elemento della specie Mantodea. Entrambi si sono così affacciati alla finestra per chiedere aiuto, dopodiché una persona dello staff è accorsa per liberare il terzo incomodo. Il filmato è visibile su TikTok, il social network cinese che sta ormai spopolando anche nel Belpese.