Coronavirus, Tina Cipollari è in quarantena

Tina Cipollari si troverebbe in isolamento fiduciario dopo essere entrata in contatto con un caso positivo al Covid.

Stando ai rumor in circolazione in rete Tina Cipollari avrebbe partecipato alla registrazione dell’ultima puntata di Uomini e donne in collegamento da casa. L’opinionista è entrata in contatto con un caso positivo al coronavirus.

Tina Cipollari in quarantena

L’opinionista avrebbe partecipato come sempre a Uomini e Donne ma questa volta l’avrebbe fatto in collegamento da casa, dove sarà costretta a trascorrere la quarantena obbligatoria in attesa di avere i risultati del suo tampone. Per l’opinionista significa anche un periodo di lontananza forzata dal suo compagno, Vincenzo Ferrara, proprietario di un’osteria in Toscana. I due sono più innamorati che mai e nonostante durante l’estate si sia spesso parlato di una loro presunta crisi sentimentale la voce è sempre stata smentita dai due diretti interessati.

Tina ha scelto di restare a vivere a Roma, la città in cui sono cresciuti i suoi tre figli (avuti con l’ex marito Kikò Nalli). L’amore tra lei e Vincenzo è sbocciato in seguito alla separazione da Kikò e quest’anno i due avevano annunciato di avere intenzione di sposarsi. A causa dell’emergenza Coronavirus la coppia – così come molte altre – ha deciso di rinviare la data delle nozze in previsione di tempi migliori.

Per il momento Tina non ha commentato via social la notizia della sua quarantena ma in tanti si sono riversati via social dedicandole messaggi di solidarietà e affetto.