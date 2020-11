Elisabetta Canalis torna a sedurre i fan dei social con un provocante scatto in biancheria intima.

Elisabetta Canalis si è mostrata in biancheria intima sportiva sui sui social e ha fatto il pieno di like. Tra i fan c’è persino chi è arrivato a dire che per lei “violerebbe il dpcm”.

Elisabetta Canalis in intimo: la foto

Con le sue curve provocanti e la sua bellezza mozzafiato Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di like per uno scatto in biancheria sportiva sui social.

Per mantenersi in forma l’ex velina non ha mai smesso di allenarsi neanche durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, e in alcuni casi si è mostrata mentre faceva kick boxing nel salone di casa insieme al marito Brian Perri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 2 Nov 2020 alle ore 6:58 PST

Lei, il noto chirurgo americano e la figlia, Skyler Eva, sono definitivamente rientrati a Los Angeles dopo un’estate trascorsa in Sardegna (luogo in cui l’ex velina è cresciuta e dove sono rimasti i suoi parenti più cari). Oggi Elisabetta Canalis è felice e realizzata, e sembra che oltreoceano accanto a suo marito e alla piccola Skyler abbia trovato la felicità. L’ex velina non ha più menzionato la sua storica amica, Maddalena Corvaglia, con cui sembra che i rapporti si siano bruscamente interrotti oltre un anno fa.

Non è chiaro perché le due abbiano messo fine alla loro decennale amicizia e in tanti si chiedono se un giorno una delle due rivelerà al mondo i motivi che le avrebbero spinte a chiudere i rapporti. Entrambe si erano trasferite a Los Angeles proprio in virtù del loro profondo legame d’amicizia e insieme avevano aperto una palestra.