La splendida Ashley Graham continua a sostenere il potere delle donne mostrandosi al naturale: lo scatto sui social che conquista i fan

Qualsiasi cosa che faccia Ashley Graham diventa subito un forte messaggio di conquista della consapevolezza di sé, rivolta soprattutto alle donne. Questa volta la modella ha deciso di fotografarsi nuda nella vasca da bagno dopo una breve fuga in montagna con marito e figlio.

Agli osservatori più attenti non sono così sfuggite le ascelle della sostenitrice del body positive, nello scatto evidentemente non depilate.

Ashley ha peraltro raccontato apertamente e letteralmente senza filtri la sua maternità sui social, dalle smagliature alle perdite fino ai rapporti sessuali dopo il parto.

L’artista americana, in evidente anticipo sul mese della non depilazione (gennaio), che lo scorso anno registrò immense adesioni, si è così unita al movimento no-wax. Si tratta nello specifico di chi nega l’uso della ceretta, mostrandosi completamente al naturale. Inutile dire come la sua scelta sia stata sostenuta e approvata da moltissime follower, già aderenti alla medesima filosofia di vita e di pensiero.