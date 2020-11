Coronavirus, Iva Zanicchi positiva: “L’ho attaccato a mia sorella”

Iva Zanicchi ha annunciato di essere positiva al Coronavirus e di aver contagiato anche sua sorella.

Anche Iva Zanicchi si è aggiunta alla lunga lista di vip che in queste ore hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus.

La cantante, con occhiali scuri e mascherina, ha annunciato la vicenda a mezzo social tranquillizzando i suoi fan: “Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione. Spero voi stiate bene, vi mando un bacio a prestissimo!”, ha dichiarato la cantante, aggiungendo anche di aver purtroppo attaccato la malattia anche a sua sorella.

In queste ore sono moltissimi i vip che hanno annunciato di aver contratto il virus: tra loro anche Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni, Gerry Scotti e Carlo Conti. Alcuni programmi tv, come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip (che ha annullato la doppia regia), hanno subito ulteriori modifiche a causa della pandemia in corso. In tanti hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto ai loro beniamini attraverso i social, ma per il momento sembra che nessuno di questi volti famosi sia in condizioni gravi.

La settimana scorsa Mara Maionchi è stata dimessa dall’ospedale in cui era stata ricoverata proprio a causa del virus. Al momento anche la famosa produttrice sarebbe fuori pericolo e i fan sperano di vederla presto in tv.