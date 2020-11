Alessandro Cattelan ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus. In dubbio la diretta a X Factor.

Alessandro Cattelan ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus. Attualmente il celebre conduttore sarebbe in isolamento fiduciario in attesa del risultato di un nuovo tampone molecolare.

Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus

Anche Alessandro Cattelan si è unito alla folta schiera di vip che, nelle ultime ore, hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus.

Dopo i coniugi Totti e Ornella Vanoni anche il celebre conduttore di X Factor avrebbe effettuato un test dall’esito positivo. Attualmente Cattelan sarebbe in isolamento fiduciario, e ha dichiarato che starebbe rimanendo chiuso in una stanza in attesa dell’esito di un altro tampone. In casa con lui sono presenti la moglie e le figlie, che da sotto la porta non mancano di recapitare disegni e messaggi al loro papà.

“In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”, ha scritto il conduttore nel suo post rassicurando i fan: “Sono in buone mani”. Non è chiaro come andranno le cose per la prossima diretta di X Factor visto che quasi certamente Cattelan dovrà restare a casa in isolamento.

Nei giorni scorsi Carlo Conti – anche lui risultato positivo al test per il Coronavirus – aveva condotto Tale e Quale Show in collegamento da casa. Sarà lo stesso anche per Alessandro Cattelan? Al momento i fan del programma sono in attesa di saperne di più.