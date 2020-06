Sono stati annunciati i quattro giudici di X Factor 2020 chiamati a selezionare i dodici artisti migliori.

Alessandro Cattelan ha annunciato i nomi dei quattro giudici di ‘X Factor’ 2020: saranno Emma Marrone, Hell Raton (all’anagrafe Manuel Zappadu), Manuel Agnelli e Mika. Il conduttore del talent li ha presentati in diretta durante la puntata settimanale di Epcc Live: i primi tre erano presenti in studio mentre il cantante libanese era in videocollegamento.

Giudici di X Factor 2020

Si tratta quindi di due volti noti ai fan del programma e due new entry che, nelle puntata in onda da settembre su SkyUno e Now Tv dovranno scovare quelli che secondo loro sono i dodici giovani artisti migliori tra tutti quelli che parteciperanno alle selezioni. Quello di Manuel Agnelli è un ritorno in famiglia: sono infatti tre le stagioni consecutive che lo hanno visto in giuria dal 2016 al 2018.

La guida degli Afterhours aveva preso un anno di pausa per dedicarsi al concerto al Forum di Assago che celebrava i trent’anni di carriera della band e al tour “An Evening with Manuel Agnelli”.

Anche Mika ha già avuto il ruolo di giudice in tre edizioni, dal 2013 al 2015. Collegato da Atene, il cantante ha affermato di avere una forte motivazione a tornare ad X Factor per condividere, intrattenere e far sognare la gente in un momento particolare come quello dell’epidemia di coronavirus.

“Sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata“, ha dichiarato.

Debutto in Sky invece per Emma Marrone che non ha potuto non ammettere di essere emozionata ma comunque molto positiva. Si è infatti augurata che la musica e l’intrattenimento possano essere di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza. “Soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno“.





New entry anche per Hell Raton. Presentatosi come discografico, talent scout, direttore artistico e creativo ma anche musicista, ha spiegato che il suo obiettivo sarà quello di esaminare un talento in tutti i suoi aspetti per cercare il percorso più adatto alla sua carriera.

“Voglio aiutare nuovi talenti a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica“, ha affermato.