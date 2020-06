Secondo il sito DavideMaggio anche Mika sarà un giudice della nuova edizione di X Factor.

Grandi novità per la prossima edizione di X Factor. Il talent show di sky, dopo i bassi ascolti degli ultimi anni, si presenterà totalmente rinnovato. A cominciare dalla giuria, tutta nuova. Dopo il nome di Emma Marrone, DavideMaggio ha anticipato anche quello di Mika.

Per il cantante si tratterebbe di un attesissimo ritorno a casa. Ricordiamo, infatti, che è stato giudice per quattro edizioni. I nomi ufficiali dei quattro giudici di X Factor saranno annunciati il prossimo martedì da Alessandro Cattelan. Il conduttore, infatti, nel corso della prossima puntata di E poi c’è Cattelan, svelerà finalmente i quattro artisti che siederanno dietro il bancone. Chissà che nelle prossime ore possano saltare fuori anche i nomi degli altri due giurati di questa quattordicesima edizione.

Mika torna ad X Factor

Per Mika si tratterebbe di un grande ritorno. Il cantante di origini libanesi era approdato al talent di Sky nel lontano 2012. Dopo un’annata molto fortunata per lui, venne riconfermato per altri tre anni. A tutti balzano alla mente i tanti momenti divertenti ed ironici tra Mika e il suo collega di giuria Fedez. Il rapper ha però lasciato già da qualche anno il programma e non sembra essere intenzionato a tornare in televisione.

Accanto a Mika, unica donna della giuria, sarà Emma Marrone. La famosissima cantante di Amici, quindi, si appresta ad iniziare un’avventura completamente nuova per lei. La salentina é sempre stata un punto fisso di Amici di Maria De Filippi, talent in onda su Canale 5. Vederla dietro il bancone di X Factor sarà strano per tutti i suoi fan.

Spuntano nuovi nomi

A quelli di Emma e Mika dovranno aggiungersi altri due nomi.

L’unica cosa certa che sappiamo è che si tratta di due cantanti o artisti maschi. Dalle anticipazioni, infatti, sappiamo che i giudici saranno 3 maschi e 1 donna. Vari rumor hanno riportato il nome di Manuel Agnelli tra i papabili coach. Anche per lui non sarebbe la prima volta. Sul quarto nome, regna l’incertezza. Molti hanno parlato di Neffa. Su di lui non c’è ancora nessuna smentita ne conferma. Chissà, potrebbe essere proprio lui a completare la giuria di questa nuova edizione.

Intanto, i casting sono già iniziati. Gli autori del programma, infatti, stanno selezionando le migliori voci che avranno la possibilità di cantare, giocandosi le proprie carte, davanti al tavolo della giuria. Confermata, come al solito, la partenza del talent in autunno.