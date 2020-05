Maria De Filippi è stata sorpresa a passeggio con la sua cagnolina e ovviamente la conduttrice aveva con sé la mascherina.

I suoi programmi tv hanno ripreso dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, e Maria De Filippi ha approfittato di una giornata di sole per portare a spasso la sua cagnolina, Filippa. Le immagini della conduttrice, con mascherina sul volto, hanno presto fatto il giro dei social.

Maria De Filippi a passeggio

Con la mascherina sul volto Maria De Filippi non rinuncia a una boccata d’aria e infatti, con l’inseparabile bassotta Filippa, la conduttrice è stata sorpresa a passeggio in una tiepida giornata primaverile. Lei e Maurizio Costanzo hanno trascorso la quarantena insieme, nella loro casa di Roma, e sembra che oltre alla cagnolina la coppia possieda anche un gatto, di nome Filippo. Uomini e Donne ha ripreso in una formula del tutto nuova a causa dell’emergenza, e presto sarà la volta di Temptation Island (per cui Raffaella Mennoia ha assicurato che i casting continuano).

Maria De Filippi e suo marito sono stati attenti ad osservare il protocollo per cercare di contenere i contagi, e infatti la conduttrice non si allontana mai di casa senza avere la sua mascherina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogger 4 Pets (@blogger4pets) in data: 15 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

Per quanto riguarda Filippa invece, pare che la conduttrice l’abbia adottata da un allevamento per cani dopo che le condizioni del suo bassotto, Cassio, si sarebbero aggravate. A causa dell’emergenza Coronavirus la conduttrice ha fatto in modo che nei suoi programmi fosse annullata qualsivoglia forma di contatto fisico tra i concorrenti, e i fan si domandano quali sanno le novità previste a Temptation Island.