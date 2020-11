Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi rivedrà Dayane Mello, con cui diede scandalo al Festival di Venezia nel 2016.

Il 6 novembre al Grande Fratello Vip Giulia Salemi tornerà nella casa più spiata d’Italia, dove avrà occasione di rivedere una sua vecchia conoscenza: Dayane Mello, con cui infiammò il red carpet di Venezia nel 2016.

Giulia Salemi e Dayane Mello

Il 6 novembre al GF Vip Giulia Salemi avrà modo di rivedere Dayane Mello, che nella casa più spiata d’Italia non ha rispoarmiato critiche all’ex gieffina affermando che dopo il red carpet di Venezia le avrebbe a malapena rivolto la parola. Sarà vero? In tanti ricordano la sfilata scandalo delle due, che per l’occasione indossarono degli abiti creati da Matteo Evandro Manzini con spacco inguinale a dir poco vertiginoso.

Un uscitela time al Red Carpet di Venezia 2016 : Giulia Salemi e Dayane Mello pic.twitter.com/2FdEqWQGeh — Maurizio Nidielli (@MauryNidielli) September 4, 2016

Gli abiti da loro indossati durante la famosa kermesse destarono grande clamore e numerose critiche, e in seguito Giulia De Lellis si disse pentita di aver indossato il vistoso abito.

Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello non è l’unica vecchia conoscenza che l’ex fidanzata di Monte avrà modo di rincontrare. Oltre a lei infatti è presente nella casa del reality show anche Tommaso Zorzi, suo vecchio amico con cui avrebbe avuto qualche divergenza nei mesi appena passati. Nella casa del GF Vip i due avranno modo di chiarirsi?