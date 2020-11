La fidanzata 22enne di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, ha raccontato i dettagli del loro primo incontro.

Paolo Brosio è fidanzato con una modella 22enne di nome Maria Laura, che al salotto tv di Barbara D’Urso ha raccontato i dettagli sul loro primo incontro.

Paolo Brosio: la fidanzata 22enne

Durante l’estate del 2020 Paolo Brosio – attuale concorrente del Grande Fratello Vip – ha incontrato per la prima volta Maria Laura, bellissima modella 22enne che lo starebbe aspettando fuori dal reality show.

Al salotto tv di Barbara D’Urso la modella ha confessato:“Ci siamo conosciuti alla fine di questa estate, abbiamo condiviso momenti religiosi e carnali.” La giovane ha anche lanciato un messaggio per il concorrente del reality show chiedendogli di non fare il “lumacone” con le altre concorrenti della Casa visto che lei sarebbe “abbastanza gelosa”.

All’interno del reality show Brosio è finito nell’occhio del ciclone per le preghiere pronunciate ad “alta voce”, per la presunta bestemmia da lui detta e per aver confessato ai vipponi dei dettagli riguardanti i nuovi ingressi all’interno della casa. Contro Brosio – finito in nomination forzata proprio per questi motivi – si era espresso anche il conduttore Alfonso Signorini, che si era detto molto infastidito dalla fede religiosa ostentata da Brosio in diretta tv.

“Non mi lasciano pregare”, aveva affermato il giornalista contro gli autori del programma, e Signorini aveva presto replicato: “Ribadisco che la preghiera si vive e non si esibisce. Se questo non gli piace è libero di andarsene”.