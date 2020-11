GF Vip, Luciana Turina: “Signorini, non ti deluderò”

La cantante Luciana Turina ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini chiedendogli di farla entrare al GF Vip.

La cantante Luciana Turina si è detta pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip e ha lanciato un appello al conduttore Alfonso Signorini, che a suo avviso farà entrare nuovi vip all’interno del programma a dicembre.

Luciana Turina al GF Vip?

Luciana Turina ha affermato che entrerebbe volentieri nella casa del Grande Fratello Vip e per questo ha lanciato un appello al conduttore dello show Alfonso Signorini. “Signorini ho sentito che i primi di dicembre fate entrare 7/8 nuovi concorrenti della casa del GF Vip, io ho già le valigie pronte! Chiamami e non ti deluderò, spero che almeno tu mi ascolti e mi fai lavorare perché ne ho veramente bisogno”, ha dichiarato la cantante, che più volte ha affermato di avere difficoltà a trovare nuovi ingaggi nonostante quest’anno abbia festeggiato i suoi 55 anni di carriera.

Luciana Turina vive a Palermo col suo compagno Emerico, da sempre al suo fianco. “Se non fosse per lui non so dove potrei essere!”, ha dichiarato.

Al momento l’unica concorrente over 65 all’interno del reality show è Patrizia De Blanck e in tanti si chiedono se la produzione del GF Vip accoglierà la richiesta di Luciana Turina ora che (con l’eliminazione di Fulvio Abbate e Fausto Leali) “l’età” dei vip all’interno della Casa si è decisamente abbassata.

In tanti si chiedono anche se davvero entreranno 7/8 nuovi vip all’interno del reality show, che secondo indiscrezioni potrebbe proseguire per tutto il mese di dicembre (notizia che ha allarmato la concorrente Elisabetta Gregoraci, che si è detta pronta a lasciare lo show per trascorrere il natale con suo figlio).