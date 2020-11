Grande spavento nella Casa del Grande Fratello Vip dopo l'incidente occorso a Massimiliano Morra: le condizioni dell'attore

Nelle scorse ore Massimiliano Morra è stato suo malgrado protagonista di un brutto infortunio nella Casa di Cinecittà. I Vipponi, riuniti in salone, stavano allenandosi alla prova settimanale quando l’attore si è ferito a un piede con un pezzetto di vetro sul pavimento.

Sedutosi sul divano, Morra ha quindi mostrato la ferita ad Andrea Zelletta, che ha iniziato a urlare. “Non guardare, c’è l’osso di fuori”, hanno intanto commentanto gli altri ragazzi, mentre Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò sono subito accorse in aiuto del partenopeo.

Con l’arrivo del medico, gli inquilini sono poi stati mandati in giardino, mentre il concorrente ferito veniva sapientemente medicato.

Qualche minuto dopo, il Grande Fratello ha richiamato tutti in salone, dove Morra ha spiegato che non gli sono stati messi i punti, ma che deve riposare. Dopo il grande spavento, Massimiliano Morra pare essere già in condizioni migliori. L’unico accorgimento è quello di stare appunto il più possibile fermo, in quella che è già stata definita la Piazzetta Morra per via della sua presenza fissa.

Nel mentre sui social molti sono i commenti dei fan che gli augurano una pronta guarigione.