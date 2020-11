Al Grande Fratello Vip 5 i concorrenti sono stati messi alla prova con una nuova sfida lanciata loro nelle scorse ore: ecco di cosa si tratta

Nella Casa più spiata d’Italia le sorprese sono all’ordine del giorno. I Vipponi ne sono del resto ben consapevoli, pronti a essere smossi in qualunque momento da decisioni inaspettate da parte degli autori del reality show di Canale 5.

Se dunque di solito il giovedì sera è dedicato dell’aperitivo, con prelibatezze di ogni tipo tutte da gustare, nelle scorse ore il Grande Fratello ha scelto di cambiare decisamente le carte in tavola. Ai concorrenti è stata infatti sottoposta una prova ricompensa davvero inaspettata nonché particolarmente ingegnosa, che ha scatenato il divertimento in tutta la magione romana.

Gf Vip: la prova ricompensa

A Tommaso Zorzi è stato affidato il compito di annunciare il comunicato ufficiale, uscendo peraltro dal Confessionale con un’aria un po’ smarrita.

L’influencer milanese ha poi declamato a gran voce la richiesta per i Vip: “Al suono della sirena, nel più breve tempo possibile dovrete creare con quello che avete addosso una catena di vestiti. Di volta in volta il GF vi comunicherà quali punti della Casa dovrete collegare con la catena”. Ovviamente il monito era quello di muoversi in fretta, in quanto il gong finale sarebbe potuto suonare anche dopo pochissimo tempo.

Come sarà andata tale prova? Lo sapremo forse nel corso della prossima diretta del Gf Vip 5, in onda tra pochissime ore. Nel mentre gli inquilini di Cinecittà si sono anche cimentati in un improbabile IngessaVip, sempre con Tommaso come protagonista primario.