Il cachet percepito da Tommaso Zorzi per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip sarebbe a dir poco da capogiro.

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno degli influencer più amati d’Italia e con la sua partecipazione al GF Vip anche la sua popolarità sui social è aumentata a dismisura (tanto da aver raggiunto 1 milione di followers proprio mentre si trovava nella casa).

Secondo i rumor, il cachet percepito per la sua partecipazione al reality show sarebbe davvero da capogiro.

Tommaso Zorzi: il cachet

Stando a indiscrezioni il cachet percepito da Tommaso Zorzi per la sua partecipazione al GF Vip sarebbe di ben 100 mila euro, ma molti siti riportano cifre a ribasso (comunque elevatissime) e che – come per gli altri concorrenti – farebbero riferimento a una cifra settimanale percepita dall’influencer. Il cachet da lui percepito in questo caso sarebbe di ben 3 mila euro a settimana.

A fargli compagnia con lo stesso compenso sarebbero Enock Barwuah, Dayane Mello, Guenda Goria e Francesco Oppini, mentre più elevati sarebbero i cachet percepiti da Elisabetta Gregoraci e la contessa Patrizia De Blanck (anche loro concorrenti del programma).

Ovviamente oltre al cachet per la partecipazione al programma i concorrenti dovranno contendersi il generoso montepremi previsto per il vincitore. In tanti, proprio per questa edizione del GF Vip, scommettono che Tommaso Zorzi sarà il vincitore del reality show (mentre nella precedente edizione era stata Paola Di Benedetto, che aveva deciso di devolvere il montepremi in beneficenza).

Nella casa del reality show Tommaso Zorzi ha ricevuto numerosi messaggi d’incoraggiamento da parte dei suoi fan (spesso inviati sopra la casa tramite gli aerei).