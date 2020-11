Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo il cui messaggio non avrà sicuramente fatto piacere a Signorini.

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei concorrenti che si sono imposti di più sia fuori che dentro al reality show, grazie al suo temperamento e alla sua solarità. Nelle ultime ore l’influencer ha ricevuto un messaggio aereo che quasi sicuramente non avrà fatto piacere al conduttore Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi: l’aereo

Tommaso Zorzi ha ricevuto numerosi messaggi aerei nella casa del Grande Fratello Vip, ma certamente l’ultimo di questi non avrà fatto piacere al conduttore Alfonso Signorini. Sul messaggio portato dal velivolo infatti era scritto: “Tommaso vuoi condurre tu? Lo stai facendo”. La frase ha sicuramente fatto piacere al giovane concorrente, ma quel che è certo è che si è trattato di una vera e propria provocazione per il conduttore Alfonso Signorini (la cui conduzione già in passato è stata spesso criticata).

Tommaso Zorzi ha ringraziato i fan per il messaggio, e in tanti si chiedono se nella prossima diretta dello show Signorini commenterà la vicenda.

L’aereo per Tommaso Zorzi “vuoi condurre tu? Lo stai facendo”

Tommaso: “adoro, com’è? How are you?! Grazie col cuore.”#GFVIP pic.twitter.com/Bj1MMvJwYw — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 3, 2020

Intanto nella casa del GF Vip l’influencer ha ammesso a Stefania Orlando di esserci rimasto male per una frase pronunciata da Maria Teresa Ruta.

“Maria Teresa mi ha detto: ‘Tommy volevo dirti una cosa. È offensivo dire che in questa casa ci sono 6 uomini, 6 donne e un gay? O devo dire 7 uomini e 6 donne?’. Sono un uomo fino a prova contraria. (…) Sono un uomo, punto. È come dire: è offensivo dire che siamo 6 uomini, 6 donne e una vecchia?”, ha affermato Zorzi.