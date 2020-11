Una semifinale ricca di colpi di scena, in cui sono stati svelati i nomi dei finalisti.

La semifinale di Ballando con le stelle 2020, andata in onda sabato 14 novembre, è stata ricca di colpi di scena, che hanno permesso di decretare tutti i finalisti. Durante la puntata del dance show sono scesi in pista tutti i 13 vip protagonisti di questa edizione e c’è stato anche chi ha provato a tornare in gara per avere un posto in finale.

Finalisti di Ballando con le stelle

La puntata è partita con i ripescaggi. A rompere il ghiaccio sono stati Vittoria Schisano e Marco De Angelis, ma prima l’attrice ha voluto polemizzare sui voti della giuria. Barbara Bouchet e Stefano Oradei hanno tentato di rientrare con un tango, con diversi sollevamenti particolari. Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman hanno puntato su una coreografia circense. Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, invece, hanno ripreso una scena di Ufficiale e gentiluomo ballando il valzer.

Elisa Isoardi è tornata in pista con Raimondo Todaro, ottenendo un grande successo. Poi è toccato ad Antonio Catalani, che non ha più la compagnia di Tove Villfor, che ha un forte raffreddore, che si è esibito in una rumba. Lina Sastri e Simone Di Pasquale hanno ottenuto un grande successo con un tango argentino. Alla fine il voto combinato della giuria e del pubblico ha portato al ripescaggio della Isoardi. A questo punto sono arrivati i sei semifinalisti, che si sono scontrati in diversi duelli.

Hanno iniziato Tullio Solenghi con Maria Ermachkova e Paolo Conticini con Veera Kinnunen con due valzer: il primo ha raccontato la gravidanza della moglie e l’adozione dell’altra figlia e il secondo, che ha vinto, ha ricordato nonno Vasco.

Il secondo duello è stato tra Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina e Gilles Rocca con Lucrezia Lando in un tango. Il pugile ha raccontato il momento in cui è andato a New York, dove ha incontrato la fede, mentre il fonico ha parlato degli anni in cui giocava a calcio e del suo sogno di bambino e ha vinto.

Il terzo duello è stato tra Alessandra Mussolini con Maykel Fonts e Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira in un passo a due. La prima, che ha vinto, ha raccontato il rapporto con il marito della madre, mentre il conduttore ha parlato dei suoi problemi con il cibo. C’è stato un secondo ballo speciale e hanno ballato con una persona a loro cara. Per la Mussolini è arrivato il figlio Romano, per Solenghi la moglie Laura, per Rocca la mamma, per Conticini la moglie Giada, per Costantino il nipote Barulla e per Scardina la mamma Maria.

Solenghi doveva spareggiare con la Isoardi, ma la Carlucci ha portato entrambi in finale. I finalisti ufficiali sono Paolo Conticini, Gilles Rocca, Daniele Scardina, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Tullio Solenghi e Alessandra Mussolini.