Matilde Brandi è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5, ma non tutti hanno apprezzato il suo atteggiamento nella Casa di Cinecittà. La donna, infatti, è stata ritenuta da molti antipatica e poco sincera, mentre sui social parecchi utenti l’hanno attaccata senza pietà.

Tuttavia nessuno avrebbe mai immaginato che l’odio nei suoi conforti fosse tale da minacciarla addirittura con una violenza inaudita.

È proprio quello che, purtroppo, è invece successo nelle scorse ore, quando su Twitter ha iniziato a circolare un post dove veniva presa duramente di mira non solo la ballerina romana, ma anche le sue due figlie.

Di seguito si riporta il messaggio ricevuto dalla stessa Matilde Brandi, che ha fatto inorridire i veri fan del reality show di Canale 5. Chiaramente la speranza è che ora si vada fino in fondo alla vicenda, così da porre un freno ai cosiddetti leoni da tastiera che pensano di poter dire qualsiasi cosa senza essere puniti.

Credo che questo #GFVIP abbia davvero dato alla testa a molti. Non ho mai visto tanti attacchi e tante offese per cose così futili. In tanti non sanno distinguere un programma televisivo dalla vita reale. Va bene l’ironia, la critica, lo scontro, ma questa roba è da denuncia. pic.twitter.com/KpXPG0ntxC

— Trash Italiano (@trash_italiano) November 16, 2020