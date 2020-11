Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello Vip andrà avanti fino ai primi di febbraio.

Nel corso della ventesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha iniziato annunciando che la trasmissione andrà avanti fino ai primi di febbraio, con i concorrenti che passeranno pertanto le festività natalizie nella casa più spiata d’Italia.

L’annuncio di Alfonso Signorini

Il conduttore ha infatti affermato: “Staremo insieme anche a Natale, a Capodanno, all’Epifania…

e fino ai primi di febbraio“. Al momento i concorrenti non sanno nulla e la busta rossa contente la notizia verrà aperta solamente lunedì. Non resta quindi che attendere e scoprire come reagiranno i vip. La notizia del prolungamento non è in realtà una novità, ma finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale in diretta.

Lo stesso Signorini, infatti, nel corso di una recente puntata di CasaChi, ha dichiarato: “Io non so quali saranno le loro reazioni perché naturalmente chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella Casa e comunicheremo che lo show chiuderà a metà febbraio”.

Per poi aggiungere: “Non so come reagiranno, questo è un grande punto di domanda. Per la mia incolumità psicofisica, spero non lo allunghino oltre”.