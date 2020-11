Giulia Napolitano ha posato senza veli per le vie di Roma: gli scatti bollenti hanno sedotto i fan dei social.

La modella Giulia Napolitano si è lasciata immortalare con alcuni scatti mozzafiato difronte alle bellezze di una Roma deserta (durante il coprifuoco per l’emergenza Coronavirus).

Giulia Napolitano senza veli

Giulia Napolitano ha concesso a Dagospia alcuni scatti completamente senza veli per le strade di Roma, completamente deserta a causa del coprifuoco per l’emergenza Coronavirus.

Mettendo in mostra le sue grazie e il suo fisico da urlo la modella si è lasciata immortalare difronte al Colosseo, a Castel Sant’Angelo e difronte altre meraviglie della Capitale, nel cuore della notte. “Vorrei fare quello che non si può quando tutto si poteva fare”, ha commentato la modella al magazine di Alberto D’Agostino spiegando il perché dei suoi scatti osé nel cuore della città.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Napolitano. (@iamgiulianapolitano)

Modella d’origine siciliana, Giulia Napolitano si è trasferita ancora giovanissima a Roma e in passato è balzata alle cronache per la sua storia d’amore con Gaetano Arena (conclusasi non proprio nel migliore dei modi). Nei salotti tv della D’Urso la stupenda modella siciliana ha confessato che Arena l’avrebbe tradita nientemeno che con l’ex fidanzata di Kikò Nalli, Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sui social Giulia Napolitano ha sedotto i fan con i suoi scatti bollenti e le sue curve da capogiro.