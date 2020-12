Sandra Milo senza veli in copertina a 87 anni: la foto

Sandra Milo ha posato seducente e completamente senza veli per la copertina della rivista Flewid.

Sandra Milo ha lasciato i fan a bocca aperta posando completamente senza veli a 87 anni compiuti per la copertina del magazine Flewid, in uscita a dicembre.

Con la sua grazia e la sua audacia Sandra Milo si è senza dubbio resa una delle dive immortali del cinema italiano e internazionale e oggi, alla bellezza di 87 anni, la musa di Fellini è tornata a incantare i suoi molti ammiratori concedendosi a un servizio fotografico completamente senza veli (coperta solo da delle candide lenzuola bianche).

Sui social i fan non hanno perso occasione per farle i complimenti e congratularsi con lei per la sua straordinaria bellezza.

L’attrice ha compiuto 87 anni l’11 marzo scorso ma ha ammesso di avere il desiderio di lavorare ancora: i suoi due figli infatti, Ciro e Azzurra, sarebbero entrambi disoccupati e lei come madre si è sempre sentita in divedere di dar loro una mano.

“Ho 87 anni e ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro”, ha dichiarato l’attrice confessando la situazione dei suoi figli. Nei mesi scorsi la Milo si è sottoposta allo sciopero della fame e si è persino incatenata difronte a Palazzo Chigi, chiedendo di essere ricevuta dal premier Giuseppe Conte per quanto riguarda il settore dei lavoratori dello spettacolo, settore fortemente colpito dall’emergenza Covid-19.