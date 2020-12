Manuela Arcuri su Gabriel Garko: “Io usata, ho avuto dubbi”

Manuela Arcuri ha confessato importanti retroscena dietro la sua storia d'amore con Gabriel Garko.

Manuela Arcuri è stata legata a Gabriel Garko per alcuni mesi nel 2009. Dopo il coming out del famoso attore l’attrice ha svelato dei clamorosi retroscena dietro la loro liaison.

Manuela Arcuri e Garko: i retroscena

Dopo il suo coming out in diretta tv Gabriel Garko ha rivelato che molte delle sue relazioni passate (compresa quella con Eva Grimaldi) sarebbero state costruite a tavolino.

Nessuna menzione invece alla liaison avuta con Manuela Arcuri, con cui l’attore è stato insieme per 6 mesi nel 2009. Dopo il coming out dell’attore la Arcuri ha preteso un confronto con lui affermando di avere il dubbio di essere stata “usata” da Garko. L’attrice ha infatti dichiarato che tra loro ci sarebbe stato un vero e proprio legame (comprensivo di rapporti intimi).

“Io non l’ho mai saputo da lui, forse si vergognava, forse non voleva dirlo proprio a me per non deludermi.

Non ho saputo nulla, conoscevo solo le voci ma credevo alla sua parola”, ha dichiarato l’attrice, che avrebbe appreso del coming out di Garko esattamente come il resto degli italiani. L’attore ha deciso di rispondere personalmente all’attrice affermando che quello che c’è stato tra loro sarebbe stato autentico: “Quando stavo con lei, stavo con lei. Non avevo assolutamente un compagno come è stato detto”, ha affermato Garko smentendo le voci in circolazione.

Tra i due la liaison è ormai archiviata da tempo ma sembra che i due siano riusciti a mantenere un rapporto d’affetto e reciproca stima anche dopo la loro discussa rottura.