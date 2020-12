Lapo Elkann, minacce di morte e insulti fascisti: “Sporgerò denuncia”

Lapo Elkann ha ricevuto minacce di morte e insulti fascisti a causa di un suo Tweet contro i gruppi fascisti.

Il rampollo della famiglia Agnelli ha affermato che i gruppi fascisti debbano essere sciolti, ma a causa del suo Tweet avrebbe ricevuto insulti proprio di stampo fascista e persino minacce di morte. In seguito alla vicenda Elkann ha fatto sapere che i suoi legali si muoveranno per cercare giustizia nelle sedi opportune.

Lunedì sera guardando @reportrai3 ho fatto 1 tweet per dire che i gruppi fascisti vanno sciolti e lo ribadisco. Fin da subito ho iniziato a ricevere qui minacce di morte e insulti fascisti. I miei legali nelle prossime ore sporgeranno denuncia alla autorità giudiziaria. #IOdicoNO pic.twitter.com/dodQSqcg3O — Lapo Elkann (@lapoelkann_) December 10, 2020

Alcuni giorni fa l’imprenditore è balzato alle cronache per aver superato i limiti di velocità nella zona di Portofino a settembre 2020. La vicenda è emersa solo tre mesi più tardi ed è emerso che durante il fermo della polizia Elkann sarebbe stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina. Elkann non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda. Solo un anno fa, a dicembre 2019, l’imprenditore ha avuto un incidente a Tel Aviv in cui ha quasi rischiato di perdere la vita.