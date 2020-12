Ecco quanto dichiarato da Tommaso Zorzi su Dayane Mello nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip.

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un paio di clip attraverso le quali ha mostrato una sorta di frattura tra la coppia di amiche formata da Rosalinda e Dayane Mello con il resto della casa.

Ecco cosa è successo.

Tommaso Zorzi su Dayane Mello

Alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia hanno espresso nel corso degli ultimi giorni il proprio punto di vista su Dayane Mello. In particolare considerano la modella incoerente e scorretta nei suoi comportamenti. Ma non solo, secondo alcuni concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda sarebbe succube di Dayane.

“Io da quando sono entrata sono sempre stata me stessa, con i miei alti e i miei bassi.

Tanti non hanno mai scavato nel mio profondo per capirmi, quindi non c’è interesse. Dall’altra parte convivere da tre mesi con le persone ci sono momenti in cui stai bene e altri in cui stai male. Io sono una donna molto libera e io devo avere il colpo di fulmine. Non devo pregare per avere un rapporto”, ha affermato Dayane Mello, in risposta ad Alfonso Signorini.

Interpellato dal conduttore, inoltre, Tommaso Zorzi ha affermato: “Il carattere di Dayane lo apprezzo.

Secondo me sarebbe più completo lasciar perdere il vittimismo che le affligge entrambe. Se vuoi fare l’ariete fallo, ma poi non devi ritrattare e fare la vittima”.