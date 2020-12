Diletta Leotta, a spasso per Milano senza la mascherina, in procinto di dirigersi a San Siro. Indignazione sui social.

Guai in vista, anche se metaforicamente, per Diletta Leotta, la bella conduttrice di Dazn, che si è fatta beccare dal giornale Chi, senza la mascherina, in procinto di avviarsi a San Siro.

Diletta Leotta e la mascherina dimenticata

Diletta Leotta, conduttrice televisiva di Dazn, e speaker radiofonica di Radio 105, si è fatta pizzicare dal settimale Chi, senza la mascherina mentre saliva su un van, che l’avrebbe condotta allo stadio San Siro.

A parte l’apprezzamento come sempre, per il phisique du role, questa volta sui social, per la bella conduttrice non ci sono solo like, ma anche tanti utenti indignati per non aver indossato la mascherina, dispositivo di protezione individuale obbiliatorio, in base al Dpcm in vigore.

Nelle foto del settimanale infatti, si vede la ragazza camminare per Milano senza mascherina, parlare con alcune persone, loro si munite di dpi e poi salire su un van, destinazione stadio.

Le foto, come era prevedibile, hanno fatto il giro del web, scatenando svariate polemiche sul suo atteggiamento poco rispettoso nei confronti della situazione pandemica in atto nel paese.

Ma a far parlare di lei non ci sono solo queste foto, perchè sulla sua pagina Instagram, Diletta, ha mostrato ai suoi fan come ha addobbato l’albero di Natale, tutto rosa, e anche il salotto. Che sia forse il preludio di un ritorno di fiamma con King Toretto Scardina? Lui per il momento ha smentito, lei no.

Vedremo nei prossimi giorni, se ci saranno novità sul fronte sentimentale.