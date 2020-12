Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa l’albero di Natale?

L’albero di Natale di Chiara Ferragni e Fedez: svelato il mistero sul prezzo delle luci che si cambiano con lo smartphone.

Chiara Ferragni e Fedez sono due tra i personaggi più amati e apprezzati sul mondo dei social. Come ormai hanno abituato da tanti anni i milioni di follower che li seguono, quotidianamente, amano condividere alcuni momenti della loro vita giornata.

Non solo. Tengono sempre aggiornati i fan su tutte le novità che li riguardano e di ogni tipo di sorpresa. Come molte persone, anche Chiara e Federico hanno deciso di anticiparsi e portarsi avanti con le decorazioni natalizie. Proprio per questo motivo, nelle scorse settimane, hanno postato, sui loro account Instagram, alcune foto e video delle decorazioni che hanno comprato per il loro appartamento e, soprattuto, del maestoso e bellissimo albero di Natale che hanno realizzato.

L’albero di Natale di Chiara

Come in ogni cosa, anche nelle decorazioni natalizie, Chiara e Fedez diventano dei veri e propri esempi da seguire, anticipando varie tendenze. Questo anno, infatti, i genitori di Leone hanno comprato un nuovo albero di Natale, sul quale sono state inserite delle serie di lucine del tutto tecnologiche ed innovative. La vera particolarità sta nel fatto che lampadine possono essere programmate e gestite interamente dal proprio smartphone.

In molti, come spesso accade, si sono chiesti il valore economico dell’albero e delle decorazioni. Mistero svelato. L’albero ha un costo di 960 euro, mentre le serie di lampadine costano 45 euro l’una. Insomma, una cifra non proprio bassa per avere uno degli alberi di Natale più moderni e tecnologici che si possa avere. Sarà un periodo di grande gioia per i due, in attesa della seconda figlia.