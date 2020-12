Pippa Middleton incinta del secondo figlio: Kate sarà di nuovo zia

Pippa Middleton è in attesa del suo secondo bebè: lei e il marito James Matthews hanno già avuto un figlio, il piccolo Arthur.

Pippa Middleton aspetta il suo secondo bebè: la duchessa di Cambridge Kate Middleton diventerà zia per la seconda volta nel 2021.

Pippa Middleton: il secondo figlio

Stando ai rumor in circolazione Pippa Middleton, sorella minore della duchessa Kate Middleton, sarebbe in attesa della seconda cicogna.

Lei e il marito James Matthews – convolati a nozze nel 2017 – hanno avuto il primo figlio, Arthur Michael William, nel 2018 e nel 2021 allargheranno finalmente la famiglia. La coppia non ha ancora confermato la notizia, ma una fonte a loro vicina avrebbe confessato di averli visti felicissimi per la lieta novità.

Kate ha due fratelli: Pippa e James, ex scapolo d’oro. La duchessa ha tre bambini nati dal suo matrimonio con il principe William: George (futuro Re d’Inghilterra), la principessa Charlotte e il principe Louis.

I tre principini avranno quindi molto presto un nuovo cuginetto (o una cuginetta) con cui giocare. I fan sono impazienti di sapere se Pippa – da sempre molto riservata sulla sua sfera privata – rivelerà qualche dettaglio in merito alla gravidanza.

Di recente la cognata di Kate, Meghan Markle, ha rivelato pubblicamente di aver perso invece il figlio di cui era in attesa. L’ex duchessa del Sussex si è trasferita a Los Angeles insieme a suo marito Harry, e i due hanno vissuto insieme la drammatica esperienza: “Dopo aver cambiato il pannolino di Archie ho sentito un forte crampo.

Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, aveva confessato Meghan.