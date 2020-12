Gianni Morandi ha distribuito cibo alle persone più bisognose alle Cucine popolari di Bologna, e ha spiegato che significato ha per lui il Natale.

Gianni Morandi ha deciso di dedicare qualche ora del suo tempo a distribuire il cibo ai più bisognosi alle Cucine popolari di Bologna, e ha spiegato che per lui sarebbe un piacere poter dedicare il proprio aiuto a chi starebbe vivendo con difficoltà questo momento.

Gianni Morandi: il cibo ai bisognosi

Gianni Morandi è famoso per il suo buon cuore, e a pochi giorni dalla Vigilia di Natale il cantante si è recato a sorpresa alle Cucine popolari di Bologna, dove ha messo il proprio aiuto a disposizione dei più bisognosi, distribuendo cibo e dando una mano. Il cantante ha affermato che non ci sarebbe nulla di eroico nel suo gesto, e che anzi lo avrebbe fatto volentieri: “Siamo qui senza fare niente di eroico, niente di speciale. Ci fa piacere essere qua. Stiamo cercando di essere un po’ vicini a queste persone che sono veramente sole. Già è un Natale difficile, quest’anno ancora di più. Quindi ci fa piacere stare qui, ci sentiamo meglio anche noi”, ha dichiarato il cantante, che grazie alla sua bontà d’animo è diventato un vero e proprio idolo sui social.

Gianni Morandi ha affermato che anche per lui questo sarà un Natale diverso dagli altri, visto che a causa dell’emergenza Coronavirus non si potrà ricongiungere a tutti i suoi cari come avrebbe chiaramente voluto. Il cantante ha dichiarato che ci saranno altre occasioni per festeggiare tutti insieme, e ha sottolineato l’importanza di fare adesso dei sacrifici per evitare una nuova ondata di contagi da Coronavirus.