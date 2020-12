Joselyn Cano, popolare influencer messicana, è venuta a mancare a soli 29 anni dopo una fatale operazione ai glutei in Colombia

Joselyn Cano è venuta a mancare a soli 29 anni durante un’operazione estetica per gonfiarsi i glutei. Conosciuta come la Kim Kardashian messicana, la popolare influencer era nota proprio per le sue forme ultra generose, che le avevano regalato un grande riscontro sui social.

La giovane vantava infatti oltre 13 milioni di follower solo sul suo profilo Instagram.

Residente a Newport Beach, in California, Joselyn è morta il 7 dicembre scorso dopo essersi recata in Colombia per sottoporsi all’intervento chirurgico. Da quanto si apprende al momento, a provocarne la morte sarebbero state alcune complicazioni emerse proprio nel corso dell’operazione di sollevamento dei glutei.

La cerimonia funebre della ragazza è stata addirittura trasmessa in streaming su YouTube dalla Akes Family Funeral Homes. Da quanto la notizia si è diffusa, moltissimi sono stati i tributi di amici e follower della blogger, tutti estremamente scioccati dalla sua precoce scomparsa.

Le complicazioni che si vengono a creare per questo tipo di interventi chirurgici sorgono quando il grasso viene iniettato nella vena ed entra accidentalmente nel flusso sanguigno. Uno studio ha messo in luce che il tasso di mortalità per questa procedura è di circa uno su 300. Secondo quanto riportato da “USA Today”, i dati indicano invece che i rischi potrebbe incorrere in un paziente su 500.