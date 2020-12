Ecco la programmazione serale completa dei principali canali televisivi per la Vigilia di Natale. Più altri film da non perdere in altre reti.

Durante le festività natalizie, solitamente il palinsesto televisivo varia. Viene dato spazio a programmi e film spesso riservati proprio a questo speciale periodo.

Anche quest’anno la cosa non è cambiata. Ecco, quindi, la programmazione serale che le principali reti televisive in chiaro hanno riservato per la Vigilia di Natale.

Vigilia di Natale su Rai 1

La serata di Rai 1 inizia alle 18:00 con il game show l’Eredità. Alle 19:20 arriva la diretta della Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Quest’ultima è seguita, poi, alle 21:00 da Speciale a Sua immagine, Messaggio Natalizio dei Vescovi Italiani e alle 21:10 dal Telegiornale.

Alle 21:30 il palinsesto prevede il film del 2015, Heidi, la versione cinematografica del celebre cartone animato.

Alle 23:33, invece, c’è Viaggio nella Chiesa di Francesco Speciale Notte di Natale. Si tratta di un lavoro che ripercorre le principali vicende che hanno coinvolto nell’ultimo anno il pontefice.

Rai 2

Su Rai 2 dalle 18 alle 18:50 va in onda il telegiornale. La programmazione continua con Pagine d’amore a Natale, pellicola romantica uscita nel 2018. Alle 20:30 è,poi di nuovo il turno dell’informazione con il TG2.

In prima serata, anche Rai 2 propone una prima serata all’insegna dei più piccoli. Alle 21:30 è previsto, infatti, il cartone del 2016 Alla ricerca di Dory. Conclude il tutto Un Natale molto bizzarro, un tv movie del genere sentimentale uscito nel 2018.

Rai 3

Rai 3 prevede dalle 19 alle 20 il TG, prima nella sua edizione nazionale e poi regionale. Dopo è il turno del programma satirico Blob. Alle 20:15 va inoltre in onda la serie tv comedy I Topi 2. E’ seguita poi alle 20:45 da una puntata della soap opera Un posto al sole.

In prima serata, alle 21:20, c’è come ogni Vigilia di Natale, la diretta del il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Quest’anno l’evento ha raggiunto la sua 44esima edizione. Alle 23:50 c’è un breve appuntamento con RaiNews24. Alle 24, infine, Rai 3 manda in onda Una notte al museo, il film del 2006 con protagonista Ben Stiller.

Rete 4

Rete 4 propone alle 19:18 un episodio del programma televisivo Just for Laughs. Segue poi, alle 19:28, Eragon, una pellicola del genere fantastico e d’avventura del 2006.

Alle 21:21 va in onda il film cult del 1990 Edward mani di forbice, con protagonisti Johnny Depp e Winona Ryder. In seconda serata, dalle 23:11, il canale propone invece Detective Dee e i 4 re celesti (2018).

Canale 5

La serata di Canale 5 inizia alle 18:50 con Caduta libera, il gioco televisivo condotto da Gerry Scotti. Alle 19:57 è il turno del TG5. Alle 20:40 segue poi il telegiornale satirico Striscia la notizia.

Alle 21:20 comincia, poi, il Concerto di Natale da l’Auditorium Conciliazione di Roma. A presentarlo è Federica Panicucci. Quest’ultimo è seguito poi all’una del mattino da una nuova edizione del TG5.

Italia 1

Il canale manda in onda, come ogni giorno, alle 18:20 il telegiornale di Studio Aperto. Ad esso seguono 3 veri e propri classici natalizi. Si comincia alle 19:30 con Il Grinch (2000).

Alle 21:35 tocca ad Una poltrona per due, pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 1983. Si conclude, infine, alle 24 con Elf, commedia del 2003.

Vigilia di Natale: altri film imperdibili

Anche altri canali hanno riservato agli utenti una programmazione speciale per la prima serata. Canale 20 Mediaset manda in onda un classico del cinema fantasy e d’azione, Il Signore degli Anelli – Le due torri (2002).

Su La 7 D c’è, invece, Quasi famosi (2000). Sempre sullo stesso canale, da segnalare è anche, alle 23:55, la pellicola di Woody Allen Misterioso Omicidio a Manhattan (1993). Per i più piccoli, invece, La7 propone Le avventure di Tin Tin: il segreto dell’unicorno (2011).