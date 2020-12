Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme per il Natale.

Elisabetta Gregoraci, dopo avere abbandonato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip, è tornata a Montecarlo per trascorrere il Natale in famiglia. Insieme a lei ci saranno l’ex marito Flavio Briatore ed il piccolo Nathan. I tre si sono mostrati sui social per augurare a tutti i loro follower serene feste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il Natale di Elisabetta Gregoraci

Foto di rito per Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore ed il figlio Nathan. Nonostante la separazione la coppia si è riunita per trascorrere insieme il Natale a Montecarlo.

Nella splendida cornice casalinga i tre hanno scattato un’immagine, successivamente pubblicata sui rispettivi canali social. Pochi fronzoli per gli uomini di casa. L’imprenditore indossa una semplice camicia bianca, mentre il piccolo una t-shirt con i jeans. Non manca l’eleganza, invece, all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Vestito rosso con ampio spacco, collant neri e stivali alti fino al ginocchio.

“In questa Vigilia di Natale un po’ particolare dove tante famiglie non si sono potute riunire, auguro a tutti voi e ai vostri cari tutta la serenità possibile.

Riempite di amore e affetto i vostri cuori”, questo il messaggio di Elisabetta Gregoraci.