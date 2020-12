L'influencer Carima ha tuonato contro Samantha De Grenet, colpevole di aver speso parole pesanti al GF Vip contro di lei.

L’influencer Carima di Carimadituttoedipiù ha replicato contro le parole spese da Samantha De Grenet nei suoi confronti e ha lanciato un appello per poter avere con lei un confronto al Grande Fratello Vip.

Carima contro Samantha

Volano scintille tra l’influencer Carima e Samantha De Grenet, colpevole – a detta dell’influencer – di aver speso parole pesanti nei suoi confronti.

La showgirl infatti ha ammesso di non conoscere bene il personaggio e di non essere una sua fan. Carima ha replicato personalmente chiedendo a Signorini la possibilità di un confronto con Samantha al GF Vip: “Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire ‘ma chi è? Quella carica?’ Che non so il tuo genere ci può stare? Pure lei non è il mio genere. Con tutta quella faccia scavata, che è più secca di un ossobuco.

Ma si è guardata? Ha parlato male di tutti. Mi stava antipatica all’Isola e adesso ancora di più”, ha affermato, chiedendo a seguire un confronto proprio con la showgirl al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta?

In tanti tra i fan sui social si sono divisi in suo sostegno o in quello di Samantha De Grenet, ma in tanti sperano che all’influencer sia data la possibilità di entrare nella casa del GF Vip anche solo come guest star.

Alfonso Signorini ha promesso che ci saranno nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, e chissà se Carima riuscirà davvero a entrare nella casa più spiata d’Italia per un confronto con la De Grenet (al momento inconsapevole del polverone sollevato dalle sue affermazioni).