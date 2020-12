Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati degli appassionati baci nella piscina del Grande Fratello Vip.

Dopo settimane di sguardi e confidenze notturne è finalmente scattato il tanto atteso bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella piscina del Grande Fratello Vip.

Giulia e Pierpaolo: il bacio in piscina

Da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dal Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è avvicinato sempre di più a Giulia Salemi e finalmente, nella notte, tra i due è scattato un appassionato bacio nella piscina del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo e Giulia (@prelemilandia)

“Non riesco ad allontanarmi è qualcosa più forte di me”, ha detto l’ex velino scambiandosi baci ed abbracci con l’influencer. I due si erano già scambiati un bacio sotto al vischio la sera di Natale, e la loro passione era ormai evidente a tutti nella casa del reality show.

In tanti si chiedono come prenderà la cosa Elisabetta Gregoraci, visto che durante la sua partecipazione al GF Vip era evidente che non corresse buon sangue tra lei e Giulia Salemi. Una volta uscita dal reality show l’ex moglie di Briatore si è ricongiunta all’ex marito e non ha praticamente più detto alcunché su Pierpaolo. Giulia nel frattempo ha espresso le sue perplessità a Rosalinda quando l’ex velino ha ricevuto un messaggio aereo che ha creduto essergli stato inviato proprio dall’ex moglie di Briatore.

Alcune fan della Gregoraci si sono messe a urlare fuori dalla casa del GF Vip intimandogli di non iniziare una storia con la Salemi, ma a quanto pare non hanno fatto altro che ottenere l’effetto inverso.