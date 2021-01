GF Vip, Andrea Roncato e Stefania Orlando: interviene Signorini

Alfonso Signorini ha dato il via alla puntata del GF Vip parlando della crisi avuta da Stefania Orlando in settimana. Cosa è successo.

Alfonso Signorini ha dato il via alla trentaquattresima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip parlando della crisi avuta da Stefania Orlando in settimana, dopo aver ascoltato le parole dell’ex marito Andrea Roncato. Ecco cosa è successo.

Stefania Orlando e Andrea Roncato

Andrea Roncato ha espresso qualche giorno fa dei commenti tramite social sull’ex moglie, Stefania Orlando, che non sono passati di certo inosservati. Il volto noto del mondo dello spettacolo nostrano, infatti, aveva affermato: “Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili.

Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.

Una situazione che ha particolarmente scosso Stefania Orlando, tanto da pensare in settimana di lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. A tal proposito, interpellata da Alfonso Signorini, la Orlando ha dichiarato: “Non ho mai parlato di Andrea e quando l’ho fatto è stato in modo carino e affettuoso.

Soffrire questa invadenza da parte sua nel mio percorso mi ha fatto male. Dopo la fine della nostra storia c’è stata una complicità, un volersi bene, un’amicizia. Non capisco il bisogno di andare a ripescare particolari di qualcosa che fa riferimento a più di 20 anni fa”.

Ha quindi sottolineato di non aver mai parlato dell’ex marito in casa, “tranne una sola volta perché me lo chiese Malgioglio”. Signorini, quindi, ha cercato di confortarla, facendo sapere che Andrea Roncato “sta attraversando un periodo complicato” e soprattutto che “la vita vera è fuori, non nella casa e nemmeno sui social”. A quel punto la concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha affermato: “Mi dispiace molto se Andrea sta male”.