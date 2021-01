C’è posta per te, Maria De Filippi sorprende con la chitarra

Tra gli ospiti della trasmissione Gianni Morandi, chiamato da Cristina per fare una sorpresa al suo papà. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 30 gennaio 2021 con la quarta puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra gli ospiti della trasmissione Gianni Morandi, chiamato da Cristina per fare una sorpresa al suo papà. Ecco cosa è successo.

Gianni Morandi a C’è posta per te

Nel corso della quarta puntata di C’è posta per te ha fatto il suo ingresso in studio Gianni Morandi. A richiedere la presenza del noto cantante Cristina, in modo tale da fare una sorpresa al papà Giovanni. Quest’ultimo, dopo aver perso la moglie nel dicembre del 2019, “ha sempre lo sguardo triste”.

La ragazza ha raccontato: “Non vuole venire da me perché teme di essere un peso, passa tutto il giorno a guardare le foto di mamma. Viene da me con gli occhi rossi, perché ha pianto o non ha dormito. Gianni Morandi è stato la colonna sonora della famiglia“.

Una volta aperta la busta, l’uomo ha iniziato a commuoversi.

Un’emozione che è aumentata ulteriormente con l’ingresso di Gianni Morandi che lo ha spronato ad andare avanti, forte dell’affetto dei suoi nipoti. “Non voglio vederti a casa da solo, triste”, afferma Cristina, rivolgendosi al padre. “Eravamo due, con un cervello. Non si romperà mai quel matrimonio“, dichiara Giovanni.

Maria De Filippi con la chitarra

Una storia che tocca il cuore, quella di Giovanni e il suo matrimonio, con l’uomo che è riuscito a regalare grandi emozioni al pubblico a casa. Giovanni, infatti, ad un certo punto non è riuscito a trattenere le lacrime e Maria De Filippi, per sdrammatizzare, ha preso la chitarra, per poi affermare: “Vuoi sentirmi cantare, Giovanni?“. Alla fine, a prendere lo strumento, però, è stato Gianni Morandi che ha cantato “Un mondo d’amore”, “Non son degno di te”, “Fatti mandare dalla mamma” e “Uno su mille”. Il cantante ha quindi regalato a Giovanni un abbonamento per la palestra e dei biglietti per un viaggio.