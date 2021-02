Brutta litigata al GF Vip. Pierpaolo ha dimostrato grande fastidio per le occhiate di Giulia Salemi ad Andrea Zenga

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano la loro liaison all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Come in tutte le coppie, tuttavia, anche loro vivono momenti di alti e bassi. Di recente, per esempio, hanno avuto una discussione dopo che la milanese aveva fatto una battuta su Zenga, apprezzandone il sorriso.

L’ex velino ha così malcelato una certa gelosia nei confronti del compagno di avventura, sbottando poi in un confronto diretto con Giulia: “Fai la splendida sulla mia gelosia”. Prima di andarsene e lasciarla sola, il modello ha infine aggiunto: “Posso anche diventare non geloso”. Poco dopo i due hanno tuttavia fatto pace e Giulia Salemi si è addirittura sbilanciata definendo Pierpaolo il suo fidanzato.

Ieri non ho detto nulla perché era la serata di tommy, ma… mica non li ho visti i prelievi che stavano per discutere prima dell’inizio dello show. Da quando ho capito Pierpaolo geloso di Zenga, perché?non si sa..

MBHO UNO PEGGIO DELL’ALTROO SI SALVI CHI PUO #tzvip — TZ stan stan account ~Silvia (@___silky_) February 11, 2021

Se date del “geloso tossico” a Pierpaolo vuol dire che non conoscete la tossicità. Se Pier fosse stato così, credetemi che Giulia non avrebbe potuto fare nulla in quella casa. Lui si è fissato solo su Z, per una sua insicurezza sul non piacerle.

Ridimensionatevi #prelemi — SETTA DEL 56% 💉 (@luci19292172) February 11, 2021

Nel mentre il bell’Andrea sembra aver sconvolto i sentimenti anche di un’altra concorrente del reality show di Canale 5. Si tratta nella fattispecie di Rosalinda Cannavò, che pare aver messo in discussione il suo rapporto con lo storico fidanzato Giuliano non riuscendo a nascondere la forte attrazione per il figlio di Walter Zenga.