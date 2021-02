Tanti attacchi da parte degli utenti sul web ai danni di Dayane Mello.

Il web è convinto che Dayane Mello sia la concorrente del Grande Fratello Vip favorita per la vittoria e che abbia persino qualche aiutino. Conferme non ce ne sono, ma le teorie cospirazionistiche degli utenti non mancano. Una, su tutte, riguarda la possibilità che la showgirl sia a conoscenza dell’andamento del televoto.

Le teorie su Dayane Mello

Dayane Mello stava chiacchierando con Rosalinda Cannavò quando la conversazione ha preso una piega che ha fatto insospettire gli utenti del web. La modella ad un certo punto ha infatti fatto un gesto con la mano, mentre la sua amica le ha chiesto “Come fai a saperlo?”. Lei non risponde, lasciandola nel dubbio. Qualcuno ritiene che stessero proprio parlando dell’andamento del televoto.

Rosalinda Cannavò è infatti al televoto insieme ad Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi.

Nella prossima puntata si scoprirà chi tra loro potrà andare in finale. Non sembrano esserci ad ogni modo certezze in merito all’argomento trattato dalle due concorrenti. L’ipotesi che qualcuno all’interno della casa del Grande Fratello Vip sia a conoscenza di tali dinamiche esterne, al momento, sembrerebbe tuttavia remota.