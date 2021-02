Gf Vip, Dayane su Rosalinda e Andrea: “Sarà ancora più confusa”

Dayane Mello ha confessato cosa penserebbe della nuova relazione sbocciata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ma a quanto pare l’amica dell’attrice, Dayane Mello, nutrirebbe dei dubbi in merito alla liaison.

Dayane su Rosalinda e Andrea: l’opinione

Mentre stava vivendo numerosi dubbi sulla sua relazione con Giuliano Condorelli Rosalinda Cannavò ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più ad Andrea nga, con cui infine è scattato un tenero bacio al Grande Fratello Vip.

A quanto pare l’attrice sarebbe convinta dei suoi sentimenti, ma a nutrire dei dubbi in merito alla nuova liaison sbocciata nel reality show è la sua amica, Dayane Mello. “Si parla di una relazione di dieci anni, di una persona che l’ha supportata sempre, che ha dimostrato il suo amore. Sì è un percorso dove si può vivere intensamente il presente ma si può anche fare un passo indietro. Facendo le cose così sarà ancora più confusa.

Anche per rispetto della persona, delle famiglie”, ha dichiarato la modella brasiliana confidandosi con le altre concorrenti e la stessa Rosalinda in merito al rapporto. Le sue parole e quelle di Samantha De Grenet hanno sicuramente scoraggiato la giovane attrice, che forte del nuovo sentimento per Andrea Zenga sembra convinta di voler mettere definitivamente fine al rapporto con Giuliano.

A rassicurarla da questo punto di vista è stata l’amica Giulia Salemi, che le ha detto: “Hai tanta voglia di vivere, non sentirti in colpa, non sei cattiva, non stai facendo del male a nessuno se non a te, ascoltati.

Io ci sono”. Rosalinda darà retta al suo consiglio?