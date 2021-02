GF Vip, Massimiliano contro Rosalinda: “Con Zenga è strategia”

Nel corso della quarantaduesima puntata del GF Vip Massimiliano ha espresso il proprio punto di vista sulla relazione tra Rosalinda e Andrea

Nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato del rapporto tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una relazione che ha destato particolare interesse, con Massimiliano Morra che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Ecco cosa è successo.

Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò

Durante la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare del rapporto che è nato tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una relazione finita inevitabilmente al centro dell’attenzione, con Massimiliano Morra che ha espresso, durante la diretta, la sua opinione in merito.

A tal proposito ha dichiarato: “Sei una persona che conosco molto bene, proprio per questo mi permetto di dirti determinate cose”.

Per poi aggiungere: “Sei entrata nella Casa decantando amore, affetto, protezione, famiglia, figli e ti ritrovo ovviamente una persona diversa. Se permetti, può nascere il dubbio che da parte tua ci possa essere una strategia, così come fu con me 5 mesi fa quando mi avvicinai a Guenda e tu decantasti che io ero uno stratega perché io mi avvicinavo a Guenda”. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Signorini che ha incalzato: “Beh, con Morra ci sei finita sulle copertine per una storia finta…”.

Rosalinda Cannavò ha quindi replicato: “Ma ce l’avete tutti con me? Cosa ho fatto di male?“.