C’è posta per te, Danilo vuole recuperare il rapporto con la figlia

Danilo ha chiesto l'intervento del programma per cercare di recuperare il rapporto con la figlia Martina.

Maria De Filippi è tornata in onda sabato 27 febbraio 2021 con l’ottava puntata della nuova edizione di C’è posta per te, con la conduttrice che, come al solito, è riuscita a regalare al proprio pubblico tante storie emozionanti.

Tra i protagonisti della puntata Danilo, che ha chiesto l’intervento del programma per cercare di recuperare il rapporto con la figlia Martina. Ecco cosa è successo.

La storia di Danilo

Nel corso della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 27 febbraio 2021, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Danilo. Proprio quest’ultimo ha deciso di contattare la redazione del programma in modo tale da cercare di recuperare il rapporto con la figlia Martina.

L’uomo non ha mai accettato il ragazzo della figlia, con la situazione che sarebbe peggiorata dopo un pranza andato male. Padre e figlia, quindi, hanno litigato, con i due che si sono allontanati. Ma non solo, la figlia ha in seguito fatto sapere di essere in dolce attesa. Una notizia che ha destato la preoccupazione del padre, con quest’ultimo e Martina che hanno nuovamente litigato.

Proprio per cercare di riallacciare i rapporti, quindi, l’uomo ha chiesto la presenza in studio della giovane, del compagno di lei, ovvero Francesco, e della madre di quest’ultimo, ovvero la signora Katia.

Danilo ha quindi chiesto alla figlia di riconciliarsi, con il ragazzo di lei che voluto manifestare i motivi della sua delusione per via di alcuni insulti del padre della giovane. “Mi ha dato dell’imbucato, come se volessi imbucarmi a casa sua e vivessi sotto un ponte. Mi ha accusato di essere solo un porta pizze. Lui non ha offeso solo me ma anche mia madre. Io non volevo fare pace subito ma con calma, non volevo che venisse a casa. Volevo che ci vedessimo prima fuori, al ristorante. E lui al telefono mi ha insultato”. Dal suo canto Katia ha aggiunto: “Da genitore lo capisco, volevo che facessero pace. Poi ho sentito gli audio, con gli insulti di lui a mio figlio”.

De Filippi: “Non ci trovo niente da ridere”

Martina, invece, ha affermato che la scelta di allontanarsi dal padre sia solamente sua e che non dipende da Francesco. A tal proposito, infatti, ha dichiarato: “Lui voleva fare pace, sono io che non ho voluto. Sono rimasta molto ferita per gli insulti a Francesco, provo molta rabbia”. L’atmosfera poco dopo inizia a surriscaldarsi, con Danilo e Katia che si rendono protagonisti di un accesso scontro. In particolare l’uomo ha accusato la mamma di Francesco di buttare “benzina, mi state impedendo di diventare nonno”. Il signor Danilo ha quindi iniziato ad arrabbiarsi, con Martina che si è lasciata scappare una risata che non è passata di certo inosservata, tanto che la stessa De Filippi è intervenuta dicendo: “Non ci trovo niente da ridere“.

Alla fine, comunque, Martina ha deciso di chiudere la busta, con la conduttrice di C’è posta per te che ha affermato: “Il problema è Martina. O fa così perché il tuo sentimento per te è appeso a un filo, o lo fa per Francesco e Katia”. Per poi aggiungere: “Devi essere serena perché stai per affrontare un parto. I nonni dovrebbero esserci tutti, perché siete piccoli. Ma se voi state bene così non posso fare altro. Danilo, mi dispiace, ho insistito tanto ma oltre non posso andare”.