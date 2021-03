Il finale alternativo di Titanic, diventato virale sui social, ha ricevuto per lo più critiche negative da parte degli utenti.

In queste ore sui social è tornato ad essere virale il finale alternativo del film di James Cameron Titanic, vincitore di 11 premi Oscar. Il finale alternativo ha ricevuto per lo più critiche negative da parte degli utenti social, che l’hanno reputato poco adatto come epilogo del film.

Titanic: il finale alternativo

In queste ore sui social è tornato ad essere virale il finale alternativo di Titanic, colossal cult vincitore di ben 11 premi Oscar. Nel finale originale la protagonista del film, Rose DeWitt Bukater (interpretata da Kate Winslet e da Gloria Stuart), ormai anziana, getta il prezioso gioiello “il Cuore dell’Oceano” in mare. Nel finale alternativo invece il cacciatore di tesori Brock Lovett cerca di convincerla a non farlo.

L’epilogo alternativo del colossal ha generato grande ilarità sui social, ma in molti l’hanno giudicato assolutamente poco idoneo alla fine del film.

#Titanic, il finale alternativo che (per fortuna) è stato rimosso 💙https://t.co/93g7VJBcHj — Elena (@eleprue) February 19, 2021

Titanic è al terzo posto nel podio dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema (insieme ad Avengers: Endgame e Avatar) inoltre è il film con il maggior record di vittorie e di candidature agli Oscar.

Kate Winslet, diventata famosa in tutto il mondo proprio per il suo ruolo nel film, ha rivelato di aver sofferto per i pregiudizi subiti in merito al suo aspetto in seguito al successo avuto da Titanic.