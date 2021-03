Prima serata per il Festival di Sanremo che quest’anno è arrivato alla 71esima edizione. Non sarà presente Irama.

22.08 – secondo big: Colapesce e Di Martino

Fanno l’ingresso nel loro primo festival di Sanremo il duo siciliano Colapesce e Di Martino in gara con “Musica leggerissima”. Il duo è stato presentato da Sanremo con l’attrice Matilda De Angelis.

21.58 – primo big in gara: Arisa

Con il brano “Potevi fare di più” di Arisa si è aperta la gara vera e propria.

Diodato canta: “Fai rumore”

Il primo ospite a salire sul palco dell’Ariston è il vincitore della edizione numero 70 di Sanremo Diodato che ha cantato il brano che lo ha portato alla vittoria ovvero: “Fai rumore”.

Sanremo, al via la prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo è finalmente iniziata.

Quest’anno nonostante il difficile periodo di pandemia che ha messo in crisi tutto il mondo della musica e non solo, il festival ci sarà.

I big che si esibiranno stasera sono 13, mentre nella sezione giovani saranno 4. Grande assenza della serata Irama che potrebbe partecipare nella seconda serata. Al suo posto canterà Noemi.

Gli ospiti della prima serata

Ad affiancare Amadeus e Fiorello sul palco in questa serata ci sono l’attrice Matilda De Angelis, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, l’infermiera Alessia Bonari e la banda della Polizia di Stato.

Presenti inoltre Loredana Berté e dall’edizione di Sanremo dell’anno scorso Achille Lauro e Diodato che vinse la 70esima edizione con il brano “Fai rumore”.

Fiorello canta “Grazie dei fiori”

La prima serata ha preso il via in pieno stile Fiorello con lo showman siciliano che è entrato sul palco cantando vestito con un manto di fiori omaggiando l’indimenticabile brano vincitore della prima edizione cantato da Nilla Pizzi. Poco prima dell’inizio Fiorello si era intrattenuto con Vincenzo Mollica apparso in video sotto forma di ologramma.

Sul palco i primi giovani

A cantare per primi sul palco i concorrenti della sezione giovani ovvero Gaudiano con “Polvere da Sparo” ed Elena Faggi con “Che ne so”. La giovane artista è stata diretta dal Maestro Beppe Vessicchio che ha ricevuto un applauso dal pubblico, seppur virtualmente. A salire sul palco per terzo è Avincola con il brano “Goal”. Il quarto cantante della sezione giovani ad esibirsi è Folcast con il brano “Scopriti”. Al termine della prima fase della gara tra i giovani sono passati alle semifinali del venerdì Folcast e Gaudiano.

Amadeus: “Avrò applausi registrati”

Il Festival di Sanremo si è aperto con una lettera del conduttore Amadeus che ha parlato di come il festival è arrivato nonostante la pandemia: “L’ho fatto rispettando ogni norma di sicurezza ma soprattutto pensando a chi vive di musica e spettacolo e pensando al Paese reale che sta lottando per ritrovarsi”. Il conduttore ha poi proseguito parlando di come gli applausi che si ascolteranno in studio saranno registrati: “Avrò questi applausi registrati, ma mi rincuora pensare che saranno i vostri applausi da casa”.