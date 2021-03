Tommaso Zorzi sta registrando numeri da record su Instagram dopo la meritata vittoria al Grande Fratello Vip 5

La vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha portato a Tommaso Zorzi un successo enorme anche sui social. Se già prima dell’avventura televisiva di Canale 5 era già molto seguito, ora sta letteralmente registrando numeri da capogiro su Instagram.

Al momento si contano un milione e seicentomila follower sul suo profilo, mentre l’influencer non manca di festeggiare con orgoglio questo importante traguardo nella sua carriera.

Originario del capoluogo lombardo, Tommaso era del resto già noto per essere stato uno dei volti di Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express.

Nato il 2 aprile 1995, è considerato uno dei giovani più ricchi d’Italia. La sua è difatti una famiglia della Milano bene, città dove lui si è formato proseguendo poi gli studi a Londra, dove si è laureato in Economia e Business Management. A 18 anni ha confessato ai suoi genitori di essere omosessuale, mentre nel contempo ha iniziato a bazzicare nel mondo dello spettacolo. Fra i suoi amici spiccano nomi come quelli di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Aurora Ramazzotti e Lindsay Lohan, solo per citarne alcuni.

Seppure ancora alla ricerca del grande amore, ha avuto delle liaison con Marco Ferrero (in arte Iconize) e con Armando Condemi, designer meneghino.

