Conclusa la lunga esperienza del Gf Vip 5, Dayane Mello è tornata a godersi la sua quotidianità sul lago di Como insieme a Sofia e ai suoceri

Dopo sei mesi di convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello Vip, la splendida Dayane Mello è tornata sul Lario a ricaricare le pile. A svelarlo è stata lei stessa sui social, con un post dove ha confermato di aver ripreso la sua vita quotidiana, tra famiglia, sport, natura e libertà.

A corredare le parole della modella brasiliana c’è del resto una sua immagine mentre si trova impegnata a fare attività fisica, con il profilo dello spettacolare lago di Como sullo sfondo. Gli amanti di quei luoghi non ci hanno peraltro messo molto a indovinare che si tratta di Gravedona, località dove Dayane si reca spesso in quanto vi abitano i suoi suoceri, genitori dell’ex compagno Stefano Sala. Con loro l’ex gieffina ha infatti mantenuto un ottimo rapporto, specialmente per il bene della piccola Sofia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Proprio i suoceri avevano del resto fatto una sorpresa a Dayane Mello in occasione della finalissima del Gf Vip di lunedì 1° marzo, portando con sé anche la dolcissima nipotina.

Sottolineando come ora Dayane abbia due famiglie, una sul lago e una in Brasile, i genitori di Stefano hanno inoltre confermato di volerle stare sempre accanto, qualunque cosa possa succedere in futuro. Archiviata dunque la pratica Grande Fratello, adesso per lei è arrivato il momento di staccare un po’ la spina e godersi una bella vacanza nell’amena località.