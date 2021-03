Orietta Berti ha commesso una clamorosa gaffe in collegamento con La Vita in Diretta.

Il Festival di Sanremo sta andando avanti, ma non senza clamorose gaffe e polemiche. Una di queste è stata generata dalla inconsapevole Orietta Berti. La cantante, in gara con il brano Quando ti sei innamorato, ha rilasciato in una intervista delle brevi dichiarazioni che hanno fatto scatenare il web.

La gaffe di Orietta Berti

“Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come anche con Ermal Metal e con i Naziskin“. Lo ha affermato proprio Orietta Berti in un collegamento con La Vita in Diretta dal Festival di Sanremo. La cantante ha aggiunto una “l” al nome del collega italo-albanese e storpiato clamorosamente il nome della band nata ad X-Factor. Un errore che ovviamente non è passato inosservato.

Il video dell’intervista è diventato virale ed il web è insorto.

Tanti messaggi ironici, ma anche qualche polemica. Tutti, però, hanno alla fine perdonato Orietta Berti, che all’età di 77 anni si è ancora una volta messa in gioco per amore della musica. Non è stata d’altra parte l’unica a commettere una gaffe nel corso dei giorni del Festival di Sanremo.