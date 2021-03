Terza serata per questo Sanremo 2021. Questa sera è il momento dei grandi successi della musica italiana.

21.23 – Francesco Renga con Casadilego

Terzo big che si esibisce. Questa volta è il turno di Francesco Renga e la giovanissima Casadilego direttamente da X-factor. Insieme hanno cantato il brano “Una ragione in più” di Ornella Vanoni.

21.21 – ospite Vittoria Ceretti

Ha fatto il suo ingresso la modella bresciana Vittoria Ceretti. Indossa un vestito nero dal lungo spacco e un fiocco rosa sulla spalla.

21.15 – Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci

Secondo big della serata. Fulminacci alla batteria canta il grande successo di Jovanotti “Penso Positivo” insieme a due grandi d’eccezione ovvero Valerio Lundini e Roy Paci alla tromba.

21.09 – Noemi canta con Neffa

Primo big della serata che si esibisce.

Noemi canta con Neffa il successo “Prima di andare via”.

20.56 – i Negramaro cantano Lucio Dalla

La terza serata si apre con l’omaggio dei Negramaro che omaggiano Lucio Dalla a 50 anni dalla pubblicazione di 04/03/1943. La band salentina ha cantato la versione non censurata del brano. “Lucio era libero”, ha dichiarato Sangiorgi. Al termine dell’esibizione Amadeus ha fatto una piccola svista congedando Giuliano Sangiorgi prima del monologo seguito dal successo “Meraviglioso”.

Fiorello come scherzare ha detto al cantante “Perdonalo”.

20.54 – omaggio a Baudo e Caruso

La terza serata del festival si apre con un omaggio al maestro Pippo Caruso autore della sigla storica di Sanremo “Perché Sanremo è Sanremo” ricordata dai più per l’edizione del 1995 che fu una delle edizioni più viste di sempre.

Sanremo, diretta terza serata

Terza serata di questo Sanremo 2021 che vedrà in gara tutti i 26 big che si esibiranno cantando alcune delle canzoni più bella della musica italiana. Ad affiancare i big in gara troviamo grandi artisti come Neffa, Pinguini tattici nucleari, Samuele Bersani o ancora i Neri per caso.

La scaletta della serata

Noemi con Neffa – “Prima di andare via”

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci, Penso positivo

Francesco Renga con Casadilego, Una ragione in più

Extraliscio feat. Davide Toffolo con Peter Pichler, Medley Rosamunda

Fasma con Nesli, La fine

Bugo feat. Pinguini Tattici Nucleari, Un’avventura

Francesca Michielin e Fedez, Medley E allora felicità

Irama, Cyrano

Maneskin con Manuel Agnelli, Amandoti

Random con The Kolors, Ragazzo fortunato

Willie Peyote con Samuele Bersani, Giudizi universali

Orietta Berti con Le Deva, Io che amo solo te

Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior, Gli anni

Ghemon con I Neri per Caso, Medley L’essere infinito (L.E.I.)

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore, Splendido splendente

Arisa con Michele Bravi, Quando

Madame, Prisencolinensinainciusol

Annalisa con Federico Poggipollini, La musica è finita

Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino ed Emanuela Fanelli, Non è per sempre

Gaia con Lous and the Yakuza, Mi sono innamorato di te

Colapesce Dimartino, Povera Patria

Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass, Il mio canto libero

Max Gazzè con Daniele Silvestri e la Magical Mistery Band, Del mondo

Malika Ayane, Insieme a te non ci sto più

Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra, Caruso

Aiello con Vegas Jones, Gianna

La serata dedicata alle cover o meglio ai grandi successi della musica italiana è probabilmente la più attesa. Ascolteremo brani senza tempo come “Ragazzo fortunato”, “Il mio canto libero” o ancora “Splendido splendente”. Ad accompagnare Amadeus o Fiorello, troviamo la modella Vittoria Ceretti il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic. Attesi i Negramaro che dedicheranno un tributo al mai dimenticato Lucio Dalla a 50 anni dal capolavoro 04/03/1943.