Sanremo 2021, la conferenza stampa del 6 marzo in diretta

Al via la conferenza stampa prima dell'utima serata del Festival di Sanremo 2021: il commento della quarta serata e le anticipazioni della quinta.

É iniziata la quinta conferenza stampa in diretta dal Casinò di Sanremo alla presenza del conduttore Amadeus, del direttore di Rai Uno Stefano Coletta e del vicedirettore di Rai Uno Claudio Fasulo. Dopo un commento sugli ascolti della quarta serata verranno forniti i dettagli della finale.

Sanremo, la conferenza stampa del 6 marzo

Il direttore Stefano Coletta ha così commentato gli ascolti: “Ancora di più rispetto alle altre serate ho assistito ad una scaletta molto ritmica con una capacità straordinaria di Amadeus e Fiorello di affrontare questa sfida. Prima dei dati voglio ringraziare tutta la Rai, tutti i comparti, tutte le direzioni e tutti gli artisti perché quest’anno la sfida era unica nella storia del Festival e avevamo due obiettivi, quello sanitario – da cui molti sguardi europei dovranno prendere esempio – e quello culturale che il Festival deve rappresentare perché la pienezza dei giovani all’ascolto è ancora più massiccia dello scorso anno.

É in corso un cambio generazionale nella platea televisiva che coincide con quello che il servizio pubblico deve fare. Quest’anno ci è stato chiesto di dare voce all’arte, al teatro e alla musica in tutte le loro forme i cui maggiori fruitori sono proprio i giovani. Il grande interesse della fascia 14-24 è straordinaria e culturalmente abbiamo compiuto un passo importante. Per me è un’edizione di grande orgoglio e di grande successo.

É un Festival di grande resilienza e di chi ha tenuto per poter portare in scena un’operazione culturale con una grande valenza etica rimettendo in moto dopo un anno un mercato che era morto.

I dati sugli ascolti

Quanto ai dati in sé, ha spiegato che la prima parte ha chiuso al 43,% e la seconda al 48,2% per uno share complessivo vicino al 45%. Rispetto al giovedì c’è stato un innalzamento di quasi 400 mila spettatori. Il picco di ascolto si è registrati quando è iniziata la gara con Annalisa (21:34), quello della share invece con l’esibizione registrata di Irama intorno alle 00:30.